Soğuk havaya bir tek onlar sevindi

Tekirdağ’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eksi 10 dereceye kadar inen soğuk hava bere, atkı ve eldiven satışı yapan esnafın yüzünü güldürdü.

Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Tekirdağ’da insanlar, soğuk havadan etkilenmemek için yoğun çaba gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuktan kimi esnaflar olumsuz etkilenirken, kimi esnaflarında yüzünü güldürdü. Atkı, bere ve eldiven satan esnaflar, meydana gelen yoğun soğuktan çok memnun olduklarını ifade ederek, satışların ikiye katlandığını belirttiler. Gazetecilere açıklamada bulunan vatandaşlar ise, havanın çok soğuk olduğunu ifade ederek, eldiven, atkı ve bere almanın şart olduğunu belirttiler.

Hükümet Caddesi’ndeki dükkanında bere, eldiven, atkı gibi kışlık ürünlerin satışını yapan Hasan Yaşar, soğuk havayla birlikte işlerinde ciddi artış olduğunu belirterek, “Havanın soğuk olmasıyla vatandaş kışlığa yöneldi. Şu anki işlerden memnunuz. Yoğunluk çok iyi, biz kışlık malzeme sattığımız için vatandaş geliyor” ifadelerini kullandı.

Atkı, bere ve eldiven gibi malzemeler almak için dükkana gelen vatandaşlardan Eyüp Yatman ise, “Valla kış fena bastırdı Tekirdağ’da, hava baya soğuk. Şu an -10 derecenin üstüne çıktı yani, baya da düşecek. Bizde çareyi eldiven, içlik, gibi şeylerle iyi giyinerek kendimizi koruma peşindeyiz. Şu an ihtiyaç için, eldiven, bere, atkı almaya geldik” dedi.