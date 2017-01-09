Soğukta kalanlar için evsizler oteli

Süleymanpaşa Belediyesi, cuma günü sıcaklıkların ani düşüşü ile birlikte evsiz vatandaşların soğuk havalardan etkilenmemesi için gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma yaparken 4 evsiz vatandaşı daha evsizler oteline yerleştirdi.

Süleymanpaşa’da yaşayan toplam 14 evsiz vatandaşın barınma ihtiyaçlarını bu şekilde çözen Süleymanpaşa Belediyesi, ayrıca Dost Eli Giyim Mağazası’ndan kıyafet ve Dost Eli Aşevi’nden de sıcak yemek desteği ile evsiz vatandaşların yanında oldu.

Çalışan tüm ekiplere çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı

İlçe genelinde yolların açılması için gece gündüz demeden mesai harcayan ekipleri de unutmayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kurum ayırt etmeksizin tüm çalışanlara sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı.

24 saat boyunca gelen ihbarlara anında yanıt veren Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri olumsuz hava şartları ortadan kalkana dek soğuğa karşı vatandaşların yanında olacak.