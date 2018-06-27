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27 Haziran 2018 21:55

Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç sular altında kaldı

Tekirdağ’da akşam saatlerinde birden bastıran şiddetli yağmur trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç sular altında kaldı

27 Haziran 2018 21:55


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yolda seyir halinde yağmura yakalanan araç sürücüleri araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Sürücüler sular altında kalan araçlarını kendi imkanlarıyla sudan çıkartmaya çalıştı.


Yolda mahsur kalan sürücülerden Hakan Yılmaz, “Resmen felaket, aracım suda kaldı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bakalım zararımız ne kadar olacak” açıklamasında bulundu.




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