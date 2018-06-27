Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yolda seyir halinde yağmura yakalanan araç sürücüleri araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Sürücüler sular altında kalan araçlarını kendi imkanlarıyla sudan çıkartmaya çalıştı.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Hakan Yılmaz, “Resmen felaket, aracım suda kaldı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bakalım zararımız ne kadar olacak” açıklamasında bulundu.