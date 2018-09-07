Sokaklarda egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu

’sı Tekirdağ’da ise 3.’sü yapılacak olan ’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ için hazırlıklar başladı. Bu yıl 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek organizasyonda onlarca Tekirdağlı kadın pedal çevirerek ’Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu’ sloganıyla seslerini duyuracak.

İlki İzmir’de düzenlenen ve büyük ses getirerek Türkiye’nin dört bir yanına yayılan ’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ bu yıl Tekirdağ’ın da dahil olduğu 65 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yapılacak tura kadınlar en güzel kıyafetleriyle bisikletlerini de süsleyerek katılacak.

Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip farkındalık oluşturmak üzere yola çıkılan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan organizasyonun Tekirdağ ayağını üstlenen Selin Şen, "Geçtiğimiz yıllarda etkinliğimize ilgi oldukça yüksekti. Özellikle bisikleti sportif anlamda kullanmayan kadınlar ilgi gösterdi. Onlarca kadın Tekirdağ’da, binlerce kadın da Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik ile sesini duyurdu. Bizler kadınlarımızın bisikletleriyle yollarda olmasını istiyoruz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Farkındalık oluşturarak ‘Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir’ sözünü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

“Otomobilsiz kentler gününü destekleyerek petrole dayalı kirlenmeye vurgu yapmak istiyoruz”

Etkinliğin bir diğer amacının Otomobilsiz Kentler Günü’ne dikkat çekmek olduğunu belirten Şen, "Dünyamızda artan petrole dayalı kirlenmenin önüne geçmek gibi bir hedefimiz daha var. Bu hedef kapsamında her yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen ‘Otomobilsiz Kentler Günü’ ile bu konuya dikkat çekiliyor. Bizim etkinliğimiz de bir anlamda ‘Otomobilsiz Kentler Günü’nü destekleyerek petrole dayalı kirlenmeye vurgu yapmak istiyoruz” diye konuştu.

"Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu ile sizde aramıza katılın”

Organizasyonun Tekirdağ ayağını üstlenen bir diğer isim olan Şermin Şentürk de tüm kadınları etkinliğe davet ederken, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda bizlerle birlikte olmanızı engelleyecek hiçbir şey yok. Bisikleti olmayan kadınlarımız komşularından, arkadaşlarından, bisiklet kiralayan dükkanlardan etkinlik için bisiklet edinebilir. Ama bizce bir bisiklet satın alarak egzozsuz bir dünyaya ‘Merhaba’ demenin tam zamanı! Bisiklet sadece spor değil aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu ile sizde aramıza katılın" ifadelerini kullandı.

Tur kısa mesafe ve yavaş tempoda yapılacak

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun detayları ile sözlerini noktalayan Şentürk, "Turumuz kısa mesafede yavaş tempoda olacak. Profesyonel bisiklet sürücüsü olmanıza gerek yok. Bisikleti olan tüm kadınlar tura katılabilir. Tek isteğimiz kadınlarımızın günlük kıyafetleri ile kendileri olup bisikletlerini süslemeleri. 23 Eylül Pazar günü tüm kadınlarımızı sahil dolgu alanına bekliyoruz" şeklinde konuştu.

23 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Tekirdağ sahil dolgu alanında başlayacak etkinlikte ’Süslü Kadınlar’ Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’ne kadar pedal çevirip etkinlik alanına geri dönecek. Yaklaşık bir saat sürecek organizasyona yüzün üstünde bisikletli kadının katılması bekleniyor. Etkinliğe katılacak kadınlar https://www.facebook.com/events/1927205244247615/ linkinde buluşuyor.