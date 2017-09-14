İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılacak sünnet şöleni için minikler bir yandan şenlik öncesi sünnet olurken, bir yandan da sünnet kıyafetlerini seçerek şölene hazırlanıyor. 18 minik sünnetlik kıyafetlerini seçerken, Sahil Amfi Tiyatro yanındaki dolgu alanda düzenlenecek şöleni sabırsızlıkla bekliyor. 20 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek sünnet şöleninde çocukları birçok sürpriz de bekliyor. Lâl konseri ile başlayacak şölen çeşitli ikramlar, animasyonlar, çocuklar için atölyeler ve sürprizlerle sürecek.