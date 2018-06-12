Son sahur programı Velimeşe Mahallesi’nde düzenlendi

Sahur programına Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behcet Atlı, Velimeşe Mahalle Muhtarı Mehmet Erkul ve çok sayıda mahalle sakinini katıldı. Başkan Kadir Albayrak, programda yaptığı konuşmada "Bugün son sahur programımızı Velimeşe’de düzenliyoruz. Bu sahur programının bol bereketli günlere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gelecek Ramazan Bayramınızı kutluyor her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Gelecek bayramlarda sevdiklerinizle nice mutlu günler geçirmenizi diliyorum" dedi.

Sahur programı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlar il genelinde sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Albayrak’a teşekkür etti.

Başkan Kadir Albayrak, sahur programı sonrasında Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasını ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Albayrak, kendilerine iyi çalışmalar diledi.