Sorumsuzlar kirletiyor Ergene Belediyesi temizliyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çöpleri ortadan kaldırarak üzerine düşen görevi yerine getirirken alanın yeniden çöplüğe dönüşmemesi için uyarıda bulundu.

Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi yakınlarında bulunan dinlenme tesisleri yine çöp dağları ile karşı karşıya kaldı. Sorumsuz vatandaşların attığı çöpler büyük bir çevre kirliliği oluştururken Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma ile çöpler temizlendi.

Ergene Belediyesi Temizlik İşlerinden yapılan açıklamada, “Bu bölgenin kullanılmamasına rağmen kendini bilmez sorumsuz kişilerce çöplüğe dönüştürülmesi tasvip edilmeyecek bir durum. Ergene’yi çöplerden arındırmamız için sadece bizim değil herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor” denildi.