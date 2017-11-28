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28 Kasım 2017 16:36

Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyada başlayan ve silahlı yaralamayla sonuçlanan kavganın failleri yakalandı.

Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti

28 Kasım 2017 16:36


Edinilen bilgiye göre, Volkan B. isimli şahıs ile Mustafa Ş. arasında sosyal medyada yaşanan tartışma Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde 22 Kasım’da silahlı yaralama ile son buldu. Olayın faili olduğu tespit edilen Volkan B. ve yanındaki bir başka şahıs kayıplara karıştı.


Olayın ardından Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları teknik takibin ardından Volkan B. ile olaya karıştığı iddia edilen Samet Y.’yi kimlik tespitinin ardından yaptıkları operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.




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