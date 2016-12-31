Sosyal medyadaki ’canlı bomba’ paylaşımlarına emniyetten açıklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kentte geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, ’Tüm herkes kalabalık yerlerden uzaklaşsın, 2 tane canlı bomba tespit edilmiştir’ paylaşımlarına yönelik açıklama yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde farklı sosyal medya ve basın organlarında yer alan ’Çerkezköy Amirliğinden duyurulur, 25.12.2016 pazar günü tüm herkes kalabalık yerlerden uzaklaşsın, 2 tane canlı bomba tespit edilmiştir. Büyük ihtimalle patlatılacaktır’ şeklinde paylaşımlarda bulunularak halkımızın korku ve paniğe sevk edilmeye çalışıldığı görülmüştür" denildi.



Güvenlik kamerası incelendiğine gerçek ortaya çıktı

Açıklamada, "Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; medya organlarında bombacı olduğu iddia edilen bayan şahsın fotoğrafının çekildiği iş yeri tespit edilmiş, iş yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, fotoğrafın iş yerinde çalışanlar tarafından çekildiği ve sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımı yapanlara cezai işlem yapıldı

Konu ile ilgili paylaşım yapanlar hakkında adli işlem başlatılırken, vatandaşların bu ve benzeri gerçekdışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.