Sportif yetenek taraması 2.etap çalışmaları devam ediyor

etap çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 2. etap çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda ilk etapta toplam 5.770 3. Sınıf öğrencisine, Tekirdağ’ın 8 ilçesinde, alanlarında uzman ekiple yetenek taraması gerçekleştirilirken yapılan tarama sonucunda başarılı olan 486 öğrenci 2. etap çalışmalarına katılmaya hak kazandı. İl ve ilçelerde 2 ay süresince özel eğitime tabi tutulan gençler eğitim sonunda tekrardan tarama testine katılacak. Gençlerin neşesi ve coşkusu ile 2. etap birbirinden renkli ve eğlenceli şekilde geçen çalışmalarla devam ediyor.