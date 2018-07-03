Su baskınlarına karşı koruma

Çorlu’nun Rumeli Mahallesi’nde yer alan Dutluk Dere’nin bazı bölümleri doldurularak inşa edilen evlerin birinci ve ikinci katlarında oluşan göllenme ve taşkınlara maruz kalan Dutluk Dere Mevkii’nin sorununun çözülmesi maksadıyla TESKİ ekiplerince başlatılan Dutluk Dere Mevkii Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Dutluk Mevkiinin yukarı havzasındaki yağmur sularını toplamak üzere 800 metre uzunluğunda yağmursuyu kanalı,994 metre uzunluğunda tek gözlü kutu menfez, 70 metre uzunluğunda çift gözlü kutu menfez, 250 metre uzunluğunda U kesit kanalı, bin 250 metre uzunluğunda beton boru ile kanalizasyon hattı ayrıca bu imalatlara ait ızgara, muayene ve parsel bacaları yapılacak.