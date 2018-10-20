Su dağıtan genç asansör boşluğunda ölü bulundu

Tekirdağ'da damacana suyu dağıtan bir genç asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, damacana su dağıtan 19 yaşındaki Mustafa Ç. bir adrese damacana su götürdü. Boş damacana ve parasını alan Mustafa Ç. iddiaya göre asansöre binip aşağı inmek istedi. Mustafa Ç. asansörün bir üst kata çıkmasından dolayı asansör kapısının açılmasıyla boşluğa düştü. Uzun süre haber alınamayınca adrese gelen işletme sahibi ve polis ekipleri Mustafa Ç'yi asansör boşluğunda ölü olarak buldu.

Öte yandan Mustafa Ç'nin daha bugün işe başladığı öne sürüldü.