Su kuyusuna düşen inek kepçeyle kurtarıldı

Hayrabolu ilçesinin Lahana Mahallesi’nde tarla sulamak için açılan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna sabah saatlerinde bir inek düştü. Bölgede otlayan ineklerden birinin kuyuya düştüğünü gören bir vatandaşın haber vermesiyle gelen köylüler, ineği kuyudan çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayan köylülerin haber vermesi üzerine Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hayrabolu şubesi ekipleri küçük bir kepçeyle olay yerine geldi. TESKİ ekipleri, kuyudaki ineği karnından kalın halatla bağlayarak, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu iş makinasıyla yukarı çekerek kurtardı. Köylüler, ineğin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Herhangi bir yaralama olmadan kurtarılan inek sahibine teslim edilirken, kuyu ise başka bir kazaya meydan vermemek için kapatıldı.