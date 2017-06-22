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22 Haziran 2017 17:58

Su kuyusuna düşen inek kepçeyle kurtarıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen inek kepçeyle kurtarıldı

22 Haziran 2017 17:58


Hayrabolu ilçesinin Lahana Mahallesi’nde tarla sulamak için açılan 3 metre derinliğindeki su kuyusuna sabah saatlerinde bir inek düştü. Bölgede otlayan ineklerden birinin kuyuya düştüğünü gören bir vatandaşın haber vermesiyle gelen köylüler, ineği kuyudan çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayan köylülerin haber vermesi üzerine Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hayrabolu şubesi ekipleri küçük bir kepçeyle olay yerine geldi. TESKİ ekipleri, kuyudaki ineği karnından kalın halatla bağlayarak, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu iş makinasıyla yukarı çekerek kurtardı. Köylüler, ineğin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.


Herhangi bir yaralama olmadan kurtarılan inek sahibine teslim edilirken, kuyu ise başka bir kazaya meydan vermemek için kapatıldı.




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