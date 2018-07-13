Su ücretine indirim müjdesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen Genel Kurul Toplantısı, alınan yoklama sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. TESKİ Genel Kurul Toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye başkanları, meclis üyeleri ve TESKİ yetkilileri katıldı.

Su ve atık su ücretlerinde yüzde 8 indirim yapıldı

11 Mayıs 2018 tarihli TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında bazı genel kurul üyeleri tarafından Su Tarifesinde 1.kademede yüzde 8 indirim yapılması hususu ile ilgili verilen yazılı önerge karara bağlandı. Oylamaya sunulan gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar neticesinde “Konut, Geçici Konut, Şehit-Gazi, Engelli, Resmi, Özel Protokol, Kaynak Suyu ve Site Giriş Sayacı” abonelik tiplerinin su ve atıksu ücretlerinde ve bakım bedeli ücretlerinde yüzde 8 indirim yapıldı.

“Şimdi fedakarlık yapma sırası bizdedir”

Genel Kurul Kararını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bu indirim kararı, yüksek enflasyon nedeniyle tepeden tırnağa her konuda zam yapıldığı bir dönemde ekonomik sıkıntı altında ezilen halkımıza bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak bugüne kadar büyük yatırımlar yaptık ve bunları yaparken halkımızdan sabır diledik. Şimdi fedakârlık yapma sırası bizdedir. Alınan bu kararın hayırlı olmasını dilerim ”dedi.

“Abonelerimizin yüzde 85’i indirimden yararlanacak"

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da indirimler hakkında konuşma yaparak, “Alınan bu karar abonelerimizin yüzde 85 gibi çok büyük bir kesiminin faturalarında azalma sağlayacaktır. Zira sadece su değil atık su ücretlerinde de indirim sağlandı. İndirim kararı ilçe merkezleri, beldeler, kırsal mahalleler, kısacası tüm yerleşim yerlerinde geçerli olacaktır. Yapılan indirim Ağustos ayından itibaren faturalara yansıyacaktır. Enflasyonun her ay arttığı, su üretimine yönelik başta elektrik olmak üzere maliyetlerin çok arttığı bir ortamda su ücretlerinde indirim yapılması halkımız için önemli bir destektir. Yapılacak indirimin TESKİ’ye yıllık yaklaşık 10 milyon TL maliyeti olacak, bu miktarda da vatandaşlarımızın bütçelerine destek olmuş olacağız. Yapılan bu indirimin yıllarca yatırımlarımızın bitmesi için sabırla bekleyen ve her daim destekleyen halkımıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.