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18 Kasım 2017 09:48

SUÇEP ile 130 öğrenci daha çevre bilinci eğitimi aldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin 1 yıl önce başladığı, 2017-2018 güz döneminde Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratlı Geri Dönüşüm firması, Oluşum Geri Dönüşüm firması, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Bilişim Sanayicileri Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Bilinci Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamında 130 öğrenci daha eğitimden geçirildi.

SUÇEP ile 130 öğrenci daha çevre bilinci eğitimi aldı

18 Kasım 2017 09:48


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çevre Mühendisi Tuğçe Ekici tarafından Safiye Osman Çeliker İlkokulu’nda gerçekleştirilen Temel Çevre Bilinci Eğitimi’nde, eğitime destek veren öğrencilere ve öğretmenlere “Naylon Poşete Hayır” projesi kapsamında file bez torba hediye edildi.



Geri dönüştürülebilir atık yarışması düzenleniyor


İlki 2016 yılı bahar döneminde yapılan bu yıl ise toplam 266 öğrenciye ulaşılan projede eğitimler 3 okulda tamamlanırken okullarda geri dönüştürülebilir atık toplanmasına da aralık ayında başlanılacağı, toplanan atıkların tartılacağı ve düzenlenen yarışma ile dereceye giren okul ve sınıflara 2018 yılı bahar dönemi başında ödüller verileceği ifade edildi.


Öte yandan proje kapsamında öğrencilere temel çevre bilinci kazandırılıp özellikle geri dönüşüm konusunda katkıda bulunmaları istenirken projenin okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi hedef alarak toplumun temel yapı taşlarına ulaşıp genele yayılmayı hedeflendiği, bu doğrultuda da çalışmaların diğer okullarda eğitimler ile devam edeceği belirtildi.




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