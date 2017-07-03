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03 Temmuz 2017 10:45

Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinde son durum değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ile İller Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen ve yapımında son aşamaya gelinen Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinde son durum değerlendirildi

03 Temmuz 2017 10:45


Toplantıya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisi şantiyesinde görevli yetkililer katıldı.


Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinin son durumunun görüşüldüğü toplantı sonrasında Başkan Kadir Albayrak, şantiye alanında incelemelerde bulundu.




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