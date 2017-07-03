Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinde son durum değerlendirildi

Toplantıya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz ve Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisi şantiyesinde görevli yetkililer katıldı.

Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinin son durumunun görüşüldüğü toplantı sonrasında Başkan Kadir Albayrak, şantiye alanında incelemelerde bulundu.