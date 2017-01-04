Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 16:59

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

04 Ocak 2017 16:59

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2017 yılı ocak ayı meclis toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da ziyaret ederek bir konuşma yaptığı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Albayrak 2017 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında başlayan toplantıda yoklamanın ardından 13 gündem maddesi, belediye meclisinin aralık ayında yapmış olduğu toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar ve gündem harici evrakların görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

10 komisyon raporu ve gündem harici 10 evrak görüşüldü
13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından belediye meclisinin aralık ayında yapmuş olduğu toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 6, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’nun 4 evrakının görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında ayrıca 10 gündem dışı evrak da görüşülerek karara bağlandı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonunda Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı sona ererken bir sonraki toplantının 1 şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    -3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç