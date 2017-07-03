Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5 Temmuz Çarşamba günü toplanacak

maddesi gereğince 2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda 5 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak. Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz 2017 Meclis gündemi şöyle:

“Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1477 ada, 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 168 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Zeki ŞİRİN’in satış talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1645 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Meryem EREN ve Hissedarları’nın satış talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyerinin ve 15 pafta, 2966 parselin içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 10 Ağustos 2005 Tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi “İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.” hükmü gereği İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29.05.2017 gün ve 23137267-622.03-E.108769 sayılı yazısı gereği, Gökhan ERDOĞAN isimli şahsın Barbaros Mahallesi Bahçelievler Cad. No:184 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde (tapuda; 15 pafta, 2965 parsel) bulunan iş yerini içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunmuştur. Yapılan kontrolde bahse konu adresteki iş yerinin içerisinde alkollü içki satılması halinde emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncasının olmadığı” belirtilmekte olup uygun görüş verilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parketaş yol yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi için İller Bankasından 6.090.000,00 TL’lik kredi kullanılması gerekmektedir. İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için konunun belediyemiz meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Belediye Meclisinin Haziran ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Meclis gündemi hazırlandıktan sonra belediye başkanlığımıza gelen belediye meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, evrakların görüşülerek karara bağlanması.”