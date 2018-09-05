Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi

maddesi gereğince 2018 yılı Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde saat 10.00’da başlayan toplantıda 10 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşüldü.

8 komisyon kararı ve 18 gündem dışı evrak karara bağlandı

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Temmuz ayındaki meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon kararları değerlendirildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 7 ve Çevre, Sağlık, Diğer İşler Komisyonundan gelen 1 evrak karara bağlandı.

Komisyon kararlarının ardından ise gündem dışı olarak meclise sunulan dosya ve evraklar meclisin onayına sunuldu. 18 gündem dışı evrak da meclis tarafından değerlendirilmeye alındı.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Ekim’de

Ekim ayı meclis toplantısının 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi.