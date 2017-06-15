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15 Haziran 2017 17:57

Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 100.

Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonunu açtı

15 Haziran 2017 17:57

Yıl Mahallesinde geçtiğimiz aylarda betonla kaplanan Uğur Mumcu Caddesinde asfalt serim işlemlerine başladı. Çalışmalar Ekrem Tantı Caddesi ile devam edecek.


Alt yapısı bitirilerek Süleymanpaşa Belediyesi tarafından teslim alınan cadde ve yollarda üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz aylarda beton asfalt çalışması yapılan 100. Yıl Mahallesi Uğur Mumcu ve Ekrem Tantı Caddeleri asfaltla kaplanmaya başlandı. Asfaltlama işleminin ardından her iki caddede aşınma katmanı serilerek beton asfalt yol çalışmaları tamamlanacak.


100. Yıl Mahallesinde yol çalışmaları bitme noktasına gelirken, Özgür Sokak’ta da kilit taş ve yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha sonra Çınarlı Mahallesinde betonla kaplanan Osman Kavrakoğlu ve Tandoğan caddelerinde de asfalt serilerek çalışmalar tamamlanacak.




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