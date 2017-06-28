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28 Haziran 2017 13:28

Süleymanpaşa Belediyesi briçte Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Lüleburgaz’da düzenlenen Trakya Kulüpler Briç Şampiyonasında mücadele eden Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, 3 gün süren müsabakalar sonunda 3.

Süleymanpaşa Belediyesi briçte Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

28 Haziran 2017 13:28

olurken Eskişehir’de gerçekleşecek Türkiye Kulüpler Briç Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil etmeye hak kazandı.


19-21 Mayıs tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Tesislerinde gerçekleşen şampiyona Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün yanı sıra Tekirdağ’dan 8, Kırklareli’nden 7, Edirne’den 2 ve Çanakkale’den 1 takım olmak üzere toplam 19 takım katıldı.



Türkiye finalinde tekirdağ’ı temsil edecek


Şampiyonaya Şenol Özcan, Olcay Akdemir, Ayhan Kök, Memet Ali Toprak, Abdulvahap Yener ve Ozan Ergüleç’ten oluşan ekiple katılan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, lig usulü yapılan karşılaşmalar sonunda finale kalırken final müsabakaları sonunda ise 103.69 puan toplayarak 3. oldu. Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 29 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye Kulüpler Briç Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil edecek.




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