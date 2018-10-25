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Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına 'sağlıklı yaşam' eğitimi

Türk Böbrek Vakfı Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına yönelik ’Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri’ konulu eğitim gerçekleştirdi.

Türk Böbrek Vakfı Hacı Hüseyin Terzi Diyaliz Merkezi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına yönelik 'Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' konulu eğitim gerçekleştirdi.


Tekirdağ Eczacı Odası'nda Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda tarafından verilen eğitimde, sağlıklı ve dengeli beslenme, böbrek sağlığının korunması, hareket etme, Türkiye'deki böbrek hastaları, organ nakli ve suyun önemine vurgu yapıldı.


Ali Arda, tuz ve şekerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisine de değinirken, "Sağlıklı ve düzensiz beslenmek böbrek ve kalp hastalıkları, şeker, felç, kemik erimesi ve hatta kansere sebep olabiliyor. Bu sebeple özellikle tuz ve şeker tüketimini azaltmak şart. Gereksiz yere antibiyotik kullanılmamalı. Düzenli egzersiz yapılmalı ve kan şekeri düzenli aralıklarla kontrol ettirilmeli" ifadelerini kullandı.

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