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15 Nisan 2017 11:45

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni yönetim kurulunu seçti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde oluşturulan Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni yönetim kurulunu seçti

15 Nisan 2017 11:45

Başkanlık için yedi ismin yarıştığı seçimde, yeni Çocuk Meclisi Başkanı İnecik Ortaokulu öğrencisi Hacer Orhan oldu.


Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü’nün etkinliklerini belirlemek, projeler geliştirmek ve sunmak, Süleymanpaşa’da yaşayan çocukların ihtiyaçlarını Belediye Başkanlığına iletmek ve takipçisi olmak, çocuk hakları konusunda çocukları bilgilendirmek için çalışmalar yapmak amaçlarıyla oluşturulan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi’nde yeni yönetim kurulu ve komisyonların belirlenmesi için seçim yapıldı.



Başkanlık için yedi öğrenci yarıştı


Yedi ismin başkanlık için aday olduğu seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına İnecik Ortaokulu öğrencisi Hacer Orhan seçildi. Orhan seçimden sonra yaptığı konuşmada kendisine güvenerek oy veren ve başkanlığa getiren meclis üyelerine teşekkür etti.


Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ardından ise komisyon seçimleri gerçekleştirildi. Meclis tarafından Engelliler Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Çevre, Sağlık ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu için üyeler belirlendi. Yönetim Kurulu ve komisyon üyelerinin bir yıl boyunca görev yapacakları belirtildi.


Çocuk Meclisi, 6 ila 14 yaş arası öğrencilerden oluşurken, meclis üyeleri her mahalle ve okulun eşit temsil edilebilmesi amacıyla Süleymanpaşa Belediyesinin talebi üzerine, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Süleymanpaşa’da bulunan bütün ilkokul ve ortaokullardan birer öğrenci seçilerek oluşturuldu.




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