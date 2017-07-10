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10 Temmuz 2017 21:46

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını dört koldan sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını dört koldan sürdürüyor

10 Temmuz 2017 21:46

Merkez mahallelerde süren yol asfalt ve kilit taş kaplama, kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa’ya bağlı merkez mahalleler olan Çınarlı, Ortacami ve 100. Yıl Mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.


Çınarlı Mahallesinde Öğretmen Behiye Hanım Sokak, Nuri Efendi Sokak, Ayva Sokak, Itır Sokak, Fidan Sokak ve Fındıkçı Sokak’ta taş yapımı çalışmaları tamamlanırken, Tepe Değirmenler Caddesinde asfalt çalışmaları da bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Ortacami Mahallesinde kilit taş yol yapım çalışmaları hız kazanırken, 100. Yıl Mahallesi Kimyon Sokak’ta asfalt serim işlemleri tamamlanarak hizmete girdi.



Kırsal mahalleler taşla kaplanıyor


Kırsal Mahallelerden İnecik Mahallesi Hamam Yolu, Semetli, Mahramlı, Dedecik, Karacamurat, Ortaca ve Selçuk Mahallelerinde de taş yapım faaliyetlerinin devam ettiği, en kısa sürede çalışmaların sona erdirileceği bildirildi.



“Hem merkez hem kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Süleymanpaşa’da alt yapısı tamamlanan yollarımızda altı ekibimizle hızlı bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını tamamlıyoruz. Hem merkez hem köyden dönüşen mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı bitirilerek bize teslim edilen cadde ve sokaklarda gereken çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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