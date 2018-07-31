Süleymanpaşa Belediyesi geri dönüşümde öncü olmaya devam ediyor

Son olarak plastik şişelerin geri kazanılması için 5 adet plastik şişe toplama istasyonu üç farklı mahalleye yerleştirilerek hizmete sunuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile 100. Yıl Mahallesi’ne 2 adet, Altınova Mahallesi’ne 1 adet ve Kumbağ Mahallesi’ne 2 adet olmak üzere toplam 5 plastik şişe toplama istasyonu kullanıma sunuldu. Konuyla ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, plastik şişe atıklarının kaynağında ayrıştırılmasının önemine vurgu yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak sahada bulunan geri dönüşüm ekipmanlarımızı yenilemeye ve çoğaltmaya başladık. 30.07.2018 tarihi itibari ile Kumbağ 2 adet, Altınova sahil 1 adet, 100. Yıl 2 adet olmak üzere pet şişe şeklinde tasarımı ile dikkat çeken 5 adet plastik ambalaj ayrıştırma istasyonu yerleştirildi.

"Plastik şişeler doğada 400 yılda yok oluyor"

Plastik pet şişelerin doğada yok olma süresi yaklaşık 400 yıl olup bu süre içinde çevremize sayısız zararlar vermektedir. Bu sebeple sürdürülebilir bir temiz çevre için plastik atıklarımızın kaynağında ayrıştırılması son derece önemlidir. Ayrıca pet şişelerin ekonomik değeri de bulunmaktadır. Plastik atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplandığında hammadde haline getirilip yeniden çeşitli ürünlerin yapımında kullanılabilmektedir. Kullanılmış bir pet şişeden yağmurluk, oyuncak, birçok plastik mutfak eşyası gibi günümüzde de sık sık kullanılan ürünler yeniden üretilebilmektedir. 2.5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılıp üretimde kullanıldığında 6 saat boyunca 60 Watt elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmakta olup, 25 adet geri kazanılmış pet şişeden bir plastik mont elde edilebilmektedir.

"Doğayı korumak için hep birlikte çalışmalıyız"

Bu ve diğer nedenlerle, vatandaşlarımızdan, muhtelif mahallelerimize yerleştirilen ve sayısı her geçen gün arttırılacak olan plastik şişe ayrıştırma istasyonlarımızın içine özellikle pet şişeleri atmalarını rica ediyoruz. Doğamızı koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir Süleymanpaşa bırakmak için el ele vererek çalışmalıyız. "

"Kağıt ve camdan sonra plastik atıkları da geri kazandırıyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da "Belediye olarak dönüştürülebilen atıkların tamamının geri kazanılması için bütün imkanlarımızla çalışıyoruz. İşe kendimizden başladık. Resmi kurumlar, özellikle kağıt ve plastik atıkların yoğun olarak üretildiği yerlerdir. Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz aylarda dahil olduğu ’Sıfır Atık’ projesi kapsamında, tüm birimlerinde kağıt, cam, plastik ve metal atıklarını ayrı olarak biriktirmekte ve geri dönüştürülmesini sağlamaktadır. Kentimizde de bu bilincin yerleştirilmesi ve geri dönüşümlü atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kağıt ve cam atıkların ardından plastik atıkların geri dönüştürülmesi için de bir adım attık ve şimdilik 100. Yıl, Altınova ve Kumbağ Mahallelerimizden başlayarak şişe şeklinde geri dönüşüm kafesleri yerleştirildi. Bu istasyonlar, cam ve kağıt istasyonlarımızın yanlarına yerleştiriliyor. Böylece geri dönüşüm sistemimiz günden güne genişlemeye devam ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızın sayısı da artış gösteriyor. Süleymanpaşa’yı mutlu bir kent yapma hedefimizde bizimle birlikte yürüyen ve katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.