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21 Haziran 2017 17:35

Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binası yarışmasında yer görme süresi uzatıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 23.

Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binası yarışmasında yer görme süresi uzatıldı

21 Haziran 2017 17:35

maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden düzenlenen ‘Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda yer görme süresinde değişikliğe gidildi.


Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacak yarışma öncesi belediye binasının yapılacağı alan için belirlenen yer görme süresinde değişiklik yapılırken süre 7 Temmuz 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar uzatıldı.



Ödüller belirlendi


Öte yandan yarışmada dereceye girecek projeler için de ödüller belirlenirken 1.’lik ödülü 50 bin TL, 2.’lik ödülü 40 bin TL, 3.’lük ödülü 30 bin TL ve mansiyon ödülleri ise 12 bin TL olarak belirlendi.


Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.suleymanpasa.bel.tr internet sitesi, Süleymanpaşa Belediyesi Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 adresi, 0 850 450 59 59 dahili : 2604 - 2606 - 2232 telefon numarası ya da yarisma@suleymanpasa.bel.tr mail adresinden ulaşabilineceği ifade edildi.




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