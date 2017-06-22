Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:59

Süleymanpaşa Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi dağıttı

Süleymanpaşa Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla 3 bin kutu kandil simidini vatandaşlara ikram etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi dağıttı

22 Haziran 2017 10:59


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dağıtımlar şehrin birçok noktasında eş zamanlı başlarken Çınarlı Mahallesinde Süleymanpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarında kandil simidi vatandaşlarla buluşturuldu.



“Tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyorum”


3 bin kutu kandil simidinin ilçenin dört bir yanında dağıtıldığı gecede Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat vatandaşlara seslenerek, “Kadir gecesini kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bin aydan daha hayırlı bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecemiz Mübarek olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!