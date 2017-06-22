Süleymanpaşa Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi dağıttı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dağıtımlar şehrin birçok noktasında eş zamanlı başlarken Çınarlı Mahallesinde Süleymanpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarında kandil simidi vatandaşlarla buluşturuldu.

“Tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyorum”

3 bin kutu kandil simidinin ilçenin dört bir yanında dağıtıldığı gecede Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat vatandaşlara seslenerek, “Kadir gecesini kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bin aydan daha hayırlı bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecemiz Mübarek olsun” diye konuştu.