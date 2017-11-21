Süleymanpaşa Belediyesi kendi çiçeğini üretecek

“Serada Çiçekçilik” projesi, hem fizibilite hem de yapım projesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından iki kez desteklenen ve Trakya’da örneği bulunmayan bir proje olması ile öne çıkıyor. Son teknolojiyi kullanacak olan sera, Bıyıkali Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri’nin yanındaki alanda kurulmaya başlandı. Seranın dünya standartlarında inşa edildiği ve hem modern hem de çevreci seracılığın bir örneğinin sergileneceği belirtildi.

Proje ile belediyelerin kent süslemelerinde kullandıkları canlı çiçeklerin üretimi ile çiftçilerin benzer yatırımlar için teşvik edilmesi ve eğitilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında inşa edilmekte olan seranın örnek teşkil ederek çiftçileri katma değeri yüksek alternatif ürünler hakkında bilinçlendirmesi bekleniyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede üretilen süs bitkileri ve çiçekler, kentin çeşitli noktalarında süsleme amaçlı kullanılacak.

"Belediyenin ihtiyaç duyduğu süs bitkilerini üreteceğiz"

Süleymanpaşa Belediyesi olarak projenin hazırlanışında örnek model olmayı ve bölge halkına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Ekrem Eşkinat, “Biz burada ticari beklenti içerisinde değiliz. Bu çalışmanın çiftçilerimiz tarafından benimsenerek yaygınlaşması için örnek model oluşturuyoruz. Bu serada Süleymanpaşa Belediyesinin ihtiyaç duyduğu süs bitkilerini üreteceğiz. Şuan için bizim bütün ihtiyacımızı karşılamayacak. Ancak belediyemiz tarafından alım garantili bu modeli örnek alacak olan başka yatırımcılara, köylerimize, özellikle köy kooperatiflerimize örnek olmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Umarım biz artık başka yerlerden çiçek almak zorunda kalmayız. Bu bölgenin çiçeklerinin tamamını çevre belediyeler de dahil olmak üzere bu seranın öncülük ettiği bölgemizde faaliyete geçecek başka seralar tarafından sağlanır” dedi.

İhtiyaç başka illerden karşılanıyor

Başkan Eşkinat, halihazırda süs bitkilerinin uzun yıllardır bu alanda üretim yapan Yalova, İzmir ve Aydın gibi illerden temin edildiğini belirtti. Ülke çapında serada çiçekçilik yaparak bölge ekonomisini ayakta tutan iller olduğunu, Süleymanpaşa’nın da bu illerin arasına girmek için çaba göstereceğini ifade eden Eşkinat, “Trakya bu çalışma için çok uygun. Havamız, suyumuz, toprağımız her şeyimiz bu projeye çok uygun. Bu bir üretim ve gelir kaynağı haline gelebilir diye düşünüyoruz. Sadece bu ve buna benzer projelerle ayakta durup ekonomisini döndüren bölgeler var. Yalova, Aydın ve İzmir bunu başarmış durumda. Biz de bu illerin arasına girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bin 800 metrekare kapalı alanda çevreci üretim yapılacak

Proje kapsamında inşası devam eden sera tamamlandığında bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacağını da belirten Eşkinat, "Sulamada rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılacak. Tamamen dijital olarak kumanda edilebilen sulama sistemine sahip olan serada, kullanıcı sulama suyundaki gübre ve gerekiyorsa ilaç miktarını bilgisayarı ya da akıllı telefonu ile takip ya da kontrol edebilecek. Sera, ayrıca yağmur suyunu depolayıp yeniden kullanarak su tasarrufu da sağlayacak. Proje tamamlandığında teknolojik imkanları ile Türkiye’nin en gelişmiş sera sistemlerinden biri olacak" diye konuştu.

Süleymanpaşa seracılığın merkezi olacak

Projenin ilerleyen aşamalarında çiftçilerin de benzer yatırımlarla seracılık faaliyetlerine başlamalarının ardından süs bitkilerinin başka illerden değil yerel üreticilerden satın alınarak Süleymanpaşalıların tarımdan elde ettikleri gelirin arttırılması, yerel kalkınmaya katkı sağlanması ve zamanla Süleymanpaşa’nın bu alanda ülke çapında bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Sera faaliyete geçtikten sonra dileyen vatandaşlara seracılıkla ilgili uygulamalı eğitimler verilerek seracılığın yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek. Sera çiçekçiliği ve süs bitkisi yetiştiriciliğine başlamak isteyen çiftçilere her konuda destek sağlanara,k Süleymanpaşa’nın kendine yetmenin ötesinde tüm Trakya’daki belediyelerin süs bitkisi ve canlı çiçek ihtiyacını karşılayacak konuma gelmesi temin edilecek.