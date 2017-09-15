Süleymanpaşa Belediyesi ödüle doymuyor

Süleymanpaşa Belediyesi Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi projesi ve Kumbağ Mahallesi’nde bulunan tarihi şarap evinin sanat galerisine dönüştürülmesi projesi ile Tarihi Kentler Birliği’nden birincilik ödülü aldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, 69 belediyenin katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışmada 82 uygulama ve 61 proje dalında, toplam 143 proje yarıştı.

“İki proje de ödüle layık görüldü”

Süleymanpaşa Belediyesi İbrahim Müteferrika Parkı’nın yanında restorasyonu devam eden Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi projesi ve Kumbağ Mahallesi’nde bulunan tarihi şarap evinin restore edilerek sanat galerisine dönüştürülmesi projesi ile yarışmaya katıldı. Yarışmada iki projesi de büyük beğeni toplayan Süleymanpaşa Belediyesi, iki projesi ile de “Proje” dalında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi’ne, projelerinin kentin kültür alt yapısına olan katkısı, kent kimliğinin farklı katmanlarını görünür hale getirecek proje arka planı ve kentteki koruma hareketine kazandırmakta olduğu ivme nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Yeni projeler yolda”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Süleymanpaşa tarihi dokusu çok güçlü olan bir kent. Biz belediye olarak bu dokuyu daha fazla ortaya çıkarabilmenin peşindeyiz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz iki projemiz de Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Mutlu ve gururluyuz. Çalışmalarımız devam edecek. Tekirdağ’ın tarihini günümüze taşıyacak başka projelerle çok yakında yine karşınızda olacağız” diye konuştu.

“Ödül töreni kasım ayında”

Tarihi Kentler Birliği, her yıl düzenlediği yarışmayla belediyeler tarafından hazırlanan ve kentlerin tarihi mirasının yaşatılmasına yönelik projeleri değerlendiriyor. Yarışmanın ödül töreni ise Kasım ayı içerisinde Antalya’da yapılacak YAPEX fuarında gerçekleştirilecek.