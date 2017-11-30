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30 Kasım 2017 09:31

Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında kandil simidi dağıttı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla şehrin dört bir yanında 3 bin 500 kutu kandil simidi dağıttı.

Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında kandil simidi dağıttı

30 Kasım 2017 09:31


Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen dağıtımlarda ekipler merkez mahallelerin yanı sıra Yağcı, Bıyıkali, Osmanlı, Demirli, Ortaca, Karahalil, Karacamurat, Banarlı ve Karacakılavuz mahallelerinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.



“Tüm vatandaşlarımın Mevlid kandillerini kutluyorum”


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kandil simidi ikramında ekipler Başkan Eşkinat adına vatandaşların kandillerini kutladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptığı açıklamada, “Bu mübarek günde de vatandaşlarımızla bir arada olabildiğimiz için mutluyuz. Tüm vatandaşlarımın Mevlid Kandillerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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