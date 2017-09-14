Dost Eli Aşevi’nde hazırlanan kumanyalar çiftçilere dağıtıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yağlı Tohumlar Kooperatifleri kantarlarında ürünlerini satmak üzere bekleyen çiftçilere öğlen kumanyası olarak soğuk sandviç ve meyve suyu ikramı yapıldı. Toplam 5 noktada yapılan dağıtım sırasında Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevinde yapılan 180 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Kumanyalar Yağcı, Banarlı, Karacakılavuz, Kaşıkçı ve İnecik mahallelerinde bulunan Yağlı Tohumlar Kooperatifi hububat alım noktalarına dağıtıldı. Ürünlerini teslim etmek için bekleyen çiftçiler, sunulan hizmetten dolayı Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ettiler.