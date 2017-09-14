Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 19:46

Süleymanpaşa Belediyesi ürünlerini teslim eden çiftçileri yalnız bırakmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Ayçiçeği ve Buğday alımlarının başlaması ile birlikte Yağlı Tohumlar Kooperatifleri kantarlarında ürünlerini satmak için sıra bekleyen çiftçileri yalnız bırakmadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ürünlerini teslim eden çiftçileri yalnız bırakmadı

14 Eylül 2017 19:46

Dost Eli Aşevi’nde hazırlanan kumanyalar çiftçilere dağıtıldı.


Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yağlı Tohumlar Kooperatifleri kantarlarında ürünlerini satmak üzere bekleyen çiftçilere öğlen kumanyası olarak soğuk sandviç ve meyve suyu ikramı yapıldı. Toplam 5 noktada yapılan dağıtım sırasında Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevinde yapılan 180 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.


Kumanyalar Yağcı, Banarlı, Karacakılavuz, Kaşıkçı ve İnecik mahallelerinde bulunan Yağlı Tohumlar Kooperatifi hububat alım noktalarına dağıtıldı. Ürünlerini teslim etmek için bekleyen çiftçiler, sunulan hizmetten dolayı Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç