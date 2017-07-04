Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları ile tatil eğlenceye dönüştü

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları, müzik, dans ve sporun birçok dalının yanı sıra, 3 boyutlu yazıcı, robot ve kod atölyeleri, mental aritmetik, İngilizce, geleneksel sokak oyunları gibi farklı alanlardaki kursları ile öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Kayıtları 22 Mayıs-16 Haziran arası alınan ve 19 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında devam edecek yaz kurslarına bu yıl bin 700’e yakın öğrencinin kabul edildiği belirtilirken, bu öğrencilerin 20 farklı dalda 8 haftalık eğitime tabi tutulacağı ifade edildi.

Eğitim desteği alanında İngilizce ve mental aritmetik, bilimin eğlenceli hali atölyesinde 3 boyutlu yazıcı, robot ve kod yazma, müzikte keman, piyano, gitar ve bateri, dansta halk oyunları, bale ve görsel sanatlar, sporda futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, okçuluk ve satrancın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının öğretildiği geleneksel sokak oyunları olmak üzere toplam 20 farklı kursta eğitim alan öğrenciler, yaz tatillerini uzman eğitmenlerin rehberliğinde hem eğlenip hem de öğrenerek verimli bir şekilde geçiriyorlar.

Bin 670 öğrenci eğitim alıyor

Spor branşlarında, futbolda 120, basketbolda 104, voleybolda 79, teniste 77, okçulukta 63, satrançta 80 ve en çok rağbet gören kurs olan yüzmede ise 296 öğrenci eğitim alıyor. Müzik ve dans kurslarında ise; kemanda 57, piyanoda 81, gitarda 99, bateride 26, balede 102, halk oyunlarında 59 ve görsel sanatlarda 20 öğrenci bulunuyor. Eğitim desteği branşlarında da ciddi talep gören Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları’nda, mental aritmetikte 110, İngilizce kursunda 65 öğrenci öğrenim görüyor. Bilimin eğlenceli hali atölyeleri ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Kursları’ndan 7-13 yaş arası toplam bin 670 öğrenci yararlanıyor.

Bilim eğlenceli hali atölyesi bünyesinde açılan 3 boyutlu yazıcı, kod yazma ve robot atölyelerine de yoğun bir başvurunun alındığı, 203 öğrencinin yaz boyunca ikişer haftalık programlarda haftada 3 tam gün eğitim alacakları ifade edildi. 3 Temmuz’da başlayan atölyelerin 31 Ağustos’a kadar kesintisiz süreceği belirtildi.

Çocuklarını kurslara kaydettiren aileler de yaz kurslarından memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan aktivitelerle meşgul olmasından ötürü mutlu olduklarını dile getiren anne-babalar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a teşekkür etti.

“Çocuklarımıza yatırım yapmak"

100. Yıl Gençlik Merkezi ve Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı’nda devam eden yaz kursları ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yaz kursları ile öğrencilerin boş vakitlerini eğlenerek ve yenidünyalar keşfederek geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Eşkinat, “Her zaman söylediğimiz gibi, bizim en büyük amacımız, bu kentin geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımıza yatırım yapmak. Onları kültürlü, sağlıklı ve çevresine duyarlı bireyler olma yolunda teşvik edecek adımlar atmaya çaba gösteriyoruz. Yaz kurslarımız da bu amaca hizmet ediyor. Çocuklarımız üç aylık bir boş ve değerlendirilmeye muhtaç bir zamana sahipler. Biz de bu boş zamanı en verimli şekilde kullanabilmeleri için öğrencilerimize olanaklar sunuyoruz” dedi.

“Herkese teşekkür ediyorum”

Eşkinat, öğrencilerin eğitiminde büyük pay sahibi olan eğitmenlere de teşekkür ederek, “Yaz kurslarımızda her çocuğun yeteneğine ve ilgisine hitap edecek farklı seçenekler var. Futbol, basketbol gibi sevilen sporların yanı sıra, yüzme, tenis, okçuluk ve satranç gibi çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine büyük katkısı olan sporlar da kurslarımız içinde mevcut. Özellikle yüzme ve okçuluğa olan ilgi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize gösteriyor. Ayrıca enstrüman kurslarımız da ilgi görüyor. Burada temel müzik bilgisi alan öğrencilerimiz, okul döneminde de konservatuvarımıza devam ederek, en az bir enstrümanı hakkıyla çalabilir, nota okuyup yazabilir duruma gelebilecek. Yine bale ve halk dansları kurslarımız da ciddi talep görüyor. Dans kursu hocalarımız da diğer branşlarda olduğu gibi alanında akademik eğitim almış ve öğretmeyi bilen eğitimciler. Sanat ve sporun yanı sıra matematiksel zekayı geliştiren ve zihinden hesaplamayı öğreten mental aritmetik ve İngilizce kurslarımızla ve teknolojiyi tüketen değil doğru kullanan ve üreten bir nesil yetiştirmek adına çok önemsediğimiz bilimin eğlenceli hali atölyelerimizle de her çocuğumuza hitap edebilecek zenginlikte bir yaz kursu içeriğimiz var. Şu anda bin 700’e yakın öğrencimiz bu kurslardan yararlanıyor. Kurslarımız yaz boyunca devam edecek. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize güzel bir yaz tatili geçirmelerini dilerken, yaz kurslarının hazırlanmasında büyük emeği bulunan tüm eğitmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.