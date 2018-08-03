Süleymanpaşa Belediyesi yol harekatında vites yükseltti

Ekip sayısını arttıran Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 7 farklı ekiple aynı anda 7 mahallede yol yapım, asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Aydoğdu, Gündoğdu, Eskicami- Ortacami, Altınova, Çınarlı, Namık Kemal ve Barbaros Mahallelerinde eş zamanlı olarak 7 ekibin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Aynı anda yedi mahalle yedi ekip

Aydoğdu Mahallesi’nde Hacı İsmail Sokak yol temizlik ve tesviyesi, Gündoğdu Mahallesi Marmaralı ve Taşyolu Sokak’ta kilit taş, Eskicami- Ortacami Mahallesi’nde Sur, Maçin ve Soysal Sokak’ta asfalt serimi, Elmalık ve Perşembe Sokak’ta kilit taş, Altınova Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi asfalt serimi ve İkizler Sokak yol bakım ve onarımı, Çınarlı Mahallesi Ergene Sokak kilit taş yol onarımı, Namık Kemal Mahallesi Kadife Sokak asfalt serimi ve Barbaros Mahallesi 51 Evler Sokak kilit taş yapımı çalışmaları tamamlandı.

Eşkinat: “Aynı anda 7 farklı mahallede yol çalışmalarına devam ediyoruz’’

Çalışmaları yakından takip eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yılsonuna kadar tüm yolların bitirilebilmesi için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eşkinat, “Aydoğdu Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Eski Cami - Orta Cami Mahallesi, Altınova Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi ve Barbaros Mahallesi. Alt yapısı biten bölgelerde yol yapım çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından itinalı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekip sayımızı yediye çıkardık. Aynı anda yedi farklı mahallede çalışma yürütüyoruz. İhtiyaç halinde ekiplerin sayısını daha da arttırabiliriz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek yollarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Sabırları için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.