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11 Temmuz 2017 17:10

Süleymanpaşa Belediyesi Yüzme Yaz Kurslarına ilgi büyük

Süleymanpaşa Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanması ile yaz tatiline giren öğrencilerin yararlanması için yaz kurslarını başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi Yüzme Yaz Kurslarına ilgi büyük

11 Temmuz 2017 17:10


Öğrenciler tarafından en çok rağbet gören yaz kursu ise yüzme oldu. 19 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan yüzme yaz kurslarına bu yıl 296 öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Kurs kapsamında yaş gruplarına göre ayrılan öğrenciler, yaşlarına uygun yöntemlerle bir spor olarak yüzme ile tanışarak yüzme sporunun tekniklerini öğreniyorlar. Çeşitli oyunlarla eğlenceli bir aktiviteye dönüşen yüzme yaz kursu, öğrencilerin fiziksel gelişimine de destek oluyor. Yaz boyunca sürmesi planlanan yüzme yaz kurslarında öğrencilerin yüzme sporunun temel tekniklerini öğrenerek uygulayabilmeleri hedefleniyor.


Çocuklarını kurslara kaydettiren aileler de yüzme yaz kurslarından memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan bu tür aktivitelerle meşgul olmasından ötürü mutlu olduklarını dile getiren anne-babalar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a teşekkür etti.




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