Süleymanpaşa Belediyesinden lösemili çocuklara destek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın önderliğinde, hijyenik maske takarak lösemili çocuklar için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

1998 yılında kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından her yıl 2-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve bu yıl 20'nci kuruluş yılı kutlamalarını da içeren Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, "Maskeni Tak, Fotoğrafını Paylaş" etkinliği düzenlendi. Lösemiye ve hastalığa yakalanan çocuklara yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, herkes hijyenik maskeli fotoğraf çekerek @losev1998 etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşmaya davet ediliyor.

Lösemi hastası çocuklara dikkat çekmek ve LÖSEV'e destek olmak için Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları da Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat önderliğinde hijyenik maske takarak fotoğraf çektirdi.

"Duyarlı vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Eşkinat, "Lösemi, çağımızın en sık görülen hastalıklarından biri. Ben de sağlık sektörünün içinden gelen biri olarak bu alanda çalışmalar yapan kurumların faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Bu konuda LÖSEV çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Hepimiz bu gibi vakıf ve kuruluşlara destek olmalıyız. Bu anlayışla, lösemi ve özellikle lösemili çocuklarla ilgili kamuoyu oluşturabilecek etkinliklere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Maskeli bir fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşsınlar, imkanı olanlar bağışta bulunsunlar" dedi.