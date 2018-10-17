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Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 yılı bütçesi onaylandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 yılı bütçesi onaylandı.


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 15 Ekim Pazartesi günü olağan meclis toplantısının 2. birleşimini gerçekleştirmek üzere toplandı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında toplanan Meclis, İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hazırlanan 2019 yılı ve onu izleyen iki yılı kapsayan bütçe konusunu görüştü.


Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi salonunda gerçekleşen meclis toplantısı 2. oturumunda, yapılan yoklamanın ardından Belediye Başkanı Eşkinat parti gruplarına bütçe ile ilgili görüşlerini aktarmaları için söz verdi. Bütçe ile ilgili görüşlerin dile getirilmesinin ardından oylamaya geçildi.


Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 mali yılı tahmini bütçesi, 180 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

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