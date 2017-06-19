Süleymanpaşa Belediyesi’nin gıda denetimleri devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelinin beraber düzenlediği denetimler aralıksız devam ederken denetimlerin bu sefer ki durağı Değirmenaltı Mahallesinde bulunan gıda satışı ve üretimi yapan işletmeler oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri söz konusu denetimlerde, başta hijyen olmak üzere gıdaların soğuk hava depolarında saklanması, pişirme koşulları, kullanılan yağlar, genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası, çalışan personellerin kıyafetleri, İş yeri açma ruhsatları, atık yağ sözleşmeleri ve iş yeri ilaçlama belgelerinin kontrollerini yaparken, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda alış veriş yapma imkanı sağlanırken, kurallara uygun şekilde satış yapmayan işletmecilere idari işlemler gerçekleştirilmesinin akabinde bazı işletmelere de eksikliklerini tamamlamaları için ek süre verildi.

“Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamaktır”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Vatandaşlarımızın daha huzurlu ortamda yaşayabilmeleri, aynı zamanda sağlıklı beslenmeleri adına insan sağlığını yakından ilgilendiren yerlerin başında gelen gıda üretim alanlarının kontrolünü sağlamak bizim vazifemiz. Bu kontrolü gerçekleştirirken amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamaktır. Bu bağlamda halkımızın daha sağlıklı bir şekilde beslenmesi için ekiplerimiz devamlı olarak denetimlerde bulunacaklardır” dedi.