Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri sürüyor

Toplam 16 saatte tamamlanacak kurs kapsamında kursiyerlere ilk yardım bilgileri, hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirmesi, temel yaşam desteği ve uygulamalı pratik eğitim, kanamalarda ilk yardım ve uygulamalı eğitim, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta taşıma teknikleri ve uygulamalı olarak verilecek.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek olan eğitim, her hafta Perşembe günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında 4 hafta boyunca gerçekleştirilecek. 6 Aralık 2018 Perşembe günü başlayacak İlk yardım Eğitimi için 0850 450 59 59 / 3212 numaralı telefondan ya da Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden başvuru yapılabileceği belirtildi.