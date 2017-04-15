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15 Nisan 2017 11:57

Süleymanpaşa Belediyesinin yol çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 100.

Süleymanpaşa Belediyesinin yol çalışmaları

15 Nisan 2017 11:57

Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi’nin ardından Uğur Mumcu Caddesi’nde beton asfalt yol çalışmalarına başlandı.


Tekirdağ’da ilk kez uygulanan çalışmada Ekrem Tantı Caddesi’nde çalışmalarda sona gelinirken Uğur Mumcu Caddesi’nde ise yol kazımasının ardından ekipler beton dökümü gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde beton üstüne atılacak asfalt ile yolun uzun yıllar kullanılacağı belirtildi. Uğur Mumcu Caddesi’nin ardından ise Çınarlı Mahallesi’nde Tepe Değirmenleri, Osman Kavrakoğlu ve Tandoğan Caddelerinde beton asfalt yol çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.



”Uzun yıllar kazma vurulmayacak yollar yaparak üst yapıyı tamamlıyoruz”


Yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Şehrimizi yenilemeye devam ediyoruz. TESKİ’nin su ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlaması ve diğer kurumların da alt yapı sorunlarını gidermesinin ardından uzun yıllar kazma vurulmayacak yollar yaparak üst yapıyı tamamlıyoruz. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm gücümüzle sahaya indik. Şu anda Ekrem Tantı Caddesi bitti. Uğur Mumcu Caddesine başladık. Sırada Çınarlı Mahallesi Tepedeğirmenleri, Osman Kavrakoğlu ve Tandoğan Caddeleri asfalt yapımı var. Buradaki ekiplerin yanı sıra 6 ayrı ekibimiz de köyden mahalleye dönen merkeze uzak mahallelerimiz ve merkez mahallelerimizde yol yapım onarım çalışması yürütüyor. Süleymanpaşa Belediyesi görev süremiz dolana kadar tüm Süleymanpaşalıların takdirini kazanacak işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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