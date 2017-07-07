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07 Temmuz 2017 18:16

Süleymanpaşa çandarlızade bulvarına sıcak asfalt çalışması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki Çandarlızade Bulvarında sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Süleymanpaşa çandarlızade bulvarına sıcak asfalt çalışması

07 Temmuz 2017 18:16


Yaşanan arızalar nedeniyle TESKİ tarafından altyapı çalışması başlatılan ve bin 800 metre içme suyu hattı döşenen Çandarlızade Bulvarında, üstyapı çalışması başlatıldı. Altyapısı tamamlanan yolun zemininde yapılan dolgu çalışmasının ardından, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından, çok sayıda iş makinesiyle sıcak asfalt serildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Güzel Tekirdağ’ımızın altyapı ihtiyacının karşılanması konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Üstyapı çalışmalarının da yapılmasıyla birlikte, bulvar, cadde, sokak ve meydanlarımız yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Estetik görünümlü kaldırımlar ve kaliteli malzeme ile yapılan yollar, hem yayaların, hem de motorlu araçların ulaşımını kolaylaştırıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte, altyapıda olduğu gibi üstyapı ihtiyacını da büyük ölçüde karşılamış olacağız. Tekirdağ’ımıza hayırlı olsun" dedi.




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