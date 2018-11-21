Süleymanpaşa Çocuk Kulübü AHBAP ile çocuklara haklarını anlattı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile Ahbap Tekirdağ işbirliğinde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyeleri ve velilerine yönelik düzenlenen etkinlikte çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanmak, sağlıklı beslenmek ve barınmak, sağlıklı bir ortamda yaşamak ve eğitim görmek, şiddet, istismar, ihmal gibi her türlü tehlikelere karşı korunmak, barış ve huzur içinde, savaşlardan uzak yaşamak, sevgi ve ilgi görmek, özgürce oyun oynamak, engelli çocukların sağlık, eğitim haklarına uygun uygulamalar gerçekleştirmek, çocukların çalıştırılmaması ve çocuk haklarının ayrım yapılmadan uygulanması hakları tek tek velilere okunurken aynı zamanda tüm çocuklar da hakları hakkında detaylı olarak bilgilendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren organizasyon çocuk oyunları ile sona ererken Süleymanpaşalı çocuklar eğlenerek haklarını öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.