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09 Mayıs 2018 14:11

Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

Tekirdağ’da Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler ve eğitimciler tarafından hazırlanan bilim projeleri sergilendi.

Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi

09 Mayıs 2018 14:11


Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı. Fuar kapsamında öğretmenlerin desteği ile öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi. Programın açılışına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Şenol okulda yürütülen faaliyetler hakkında kısa bilgiler vererek, "Geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizin yarısı 400 puan alarak istedikleri liselere yerleşti. Kültürel çalışmalarımızı kitap ve dergiye dönüştürmeyi başardık. Sekiz sayı çıkardığımız Elif Edebiyat Dergisi ile birlikte bir dil dergisi bir de bilim dergisi çıkardık. Öğrencilerimizin eserlerinden oluşan dokuz adet okul kitabımızı yayın hayatımıza kazandırdık. Bu kitaplardan üç tanesini bu yıl yayımladık” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Adı ile müsemma hem bir bilim şenliği ve hem bir bahar şenliği atmosferinde bize mutluluk yaşatıyor okulumuz. Baharın gelişi ile birlikte okullarımız bizlere de çok güzel etkinlikler sunuyor. Bunların içerisinde müstesna bir yere sahip etkinliğimiz de TÜBİTAK ile birlikte bakanlığımızın yürütmüş olduğu "4006 Bilim Fuarı" etkinlikleri. Biz bu etkinliği Milli Eğitim Müdürlüğü olarak oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğrenciler ve eğitimciler tarafından hazırlanan projeleri incelemek üzere sergiyi gezdi.




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