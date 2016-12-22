Süleymanpaşa Kent Konseyi ve NKÜ öğrencilerinden sokak kedilerine ‘ev’

Süleymanpaşa Kent Konseyi, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kraft Topluluğu üyesi Mimarlık bölümü öğrencileri ve hayvanseverlerin işbirliği ile inşa edilen kedi evleri, Altınova mahallesinde boş bir arsaya yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının kışın zorlu şartlarına dayanabilmesi için proje geliştiren Kraft Öğrenci Topluluğu üyesi gönüllü öğrenciler, tamamen atık malzemeler kullanarak çeşitli boylarda kedi evleri inşa ettiler. Süleymanpaşa Kent Konseyi ekipleri öğrencilerin inşa ettiği kedi evlerini üniversite kampüsünden alarak öğrencilerle birlikte Altınova Mahallesi’ne getirdi.



Kent Konseyi’ne vatandaşlardan teşekkür

Kedi evleri elbirliği ile boş bir arsaya yerleştirilirken, Altınova’da yaşayan hayvansever vatandaşlar, öğrencilere ve Süleymanpaşa Kent Konseyi ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiler. Bir vatandaş, “Önemli olan kışı sokakta geçirmek zorunda kalan hayvanlarımız için bir şeyler yapma isteğidir ve bu uğurda verilen emektir. Öğrencilerimizi, Süleymanpaşa Belediyesi’ni ve Kent Konseyi’ni bu çabalarından ötürü kutluyoruz. Artık mahallemizdeki kediler soğukta açıkta kalmayacaklar. Hepinizin ellerine sağlık” diyerek duygularını dile getirdi.



Kediler yeni evlerine yerleşti

Kedi evlerinin yerleştirilmesinden birkaç dakika sonra civardaki kedilerin kalabalığa aldırmadan yeni evlerine gelip yerleşmeleri ise gönüllülerin mutluluklarını perçinledi. Kedi evlerinin yanında hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, bu projenin devam edeceğini ve yeni kedi evleri inşa etme hazırlıklarının sürdüğünü ifade ettiler.