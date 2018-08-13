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13 Ağustos 2018 14:36

Süleymanpaşa Sünnet Şöleni’nde buluşacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi 2014 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni organizasyonuna 2018 yılında da devam ediyor.

Süleymanpaşa Sünnet Şöleni’nde buluşacak

13 Ağustos 2018 14:36


İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Sahil Amfi Tiyatro yanındaki dolgu alanda bir şenlik düzenleyecek olan Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi, sünnet operasyonundan sünnet kıyafetlerine, düğün töreninden organizasyondaki sürprizlere kadar her şeyi ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.


15 Ağustos tarihinin son başvuru tarihi olarak belirlendiği organizasyonda Sünnet Şöleni ise 29 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek.


“Muhteşem bir şölene hazır olun”


Sünnet Şöleni ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Maddi güçlüklerden ötürü çocuğunu sünnet ettiremeyen, bir eğlence düzenleyemeyecek durumda olan ailelerimizin en mutlu günlerine ortak olmak için böyle bir organizasyon planladık. Daha önce iki kez yaptığımız Sünnet Şenliği’nde bu yıl çok daha büyük sürprizlerimiz olacak. Muhteşem bir şölene hazır olun” dedi.


“Hepinizi çocukların bu mutlu günlerinde yanlarında olmaya bekliyoruz”


Başkan Eşkinat, çocukların mutlu gününde yanlarında olunması gerektiğini belirterek, “Çeşitli ikramlar, animasyonlar, çocuklar için atölyeler ve etkinliklerin olacağı Sünnet Şölenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Hepinizi çocukların bu mutlu günlerinde yanlarında olmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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