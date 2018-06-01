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01 Haziran 2018 11:04

Süleymanpaşa Vedat Çeliker Anaokulunda "STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Tekirdağ Kodluyor ve STEM Projesi" kapsamında Süleymanpaşa Vedat Çeliker Anaokulunda "STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı.

Süleymanpaşa Vedat Çeliker Anaokulunda

01 Haziran 2018 11:04


Vedat Çeliker Anaokulu STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi açılışına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Öz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan programda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın erken yaşta tasarlayarak, deneyerek ve yaparak, bilimsel kavram anlayışı geliştirmeleri için onlara mükemmel fırsatlar hazırlamaya devam ediyoruz. Okul öncesi dönemde onlara ’öğrenmenin 1001 oyununu’, çocuğun zihninden çıkmış, ’beyin temelli öğrenme ortamı’ ile benzerliği değil, farklılıkları ortaya çıkarak, yeniden keşfetmenin ön planda olacağı, sorgulamanın kazandırıldığı bir okul öncesi eğitim ortamı sunacağız. Vedat Çeliker Anaokulu STEM ve Robotik Kodlama Atölyesi açılışında emeği geçen okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.




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