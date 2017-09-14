Süleymanpaşa yaya üst geçidi projesi hayata geçiriliyor

Ulaşım alanında dev yatırımlar yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Yaya Üstgeçidi projesini hayata geçiriyor. Yayaların karşıdan karşıya geçişlerini kolaylaştıracak ve bölgede trafik güvenliğini arttıracak olan üstgeçidin inşaat çalışmaları başlatıldı.

62,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 5,9 metre yüksekliğinde ve toplam 644 metrekare alana sahip üstgeçit bölgenin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. Üstgeçit işlevsel olmasının yanı sıra estetik bir görünüme sahip. Üstgeçitte yürüme engelli vatandaşların yararlanabileceği engelli asansörü de bulunuyor. 1 milyon 593 bin TL ihale bedelli Süleymanpaşa Yaya Üstgeçidi Şubat 2018’de tamamlanarak hizmete sunulacak.

“Asansör sayesinde engelli vatandaşlar da kullanabilecek”

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen ve görevlilerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bir önemli projemizi daha hayata geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Süleymanpaşa ilçemizde, oldukça yoğun bir trafik olan bir bölgede yaya üstgeçidi inşa ediyoruz. Yayalar karşıdan karşıya geçişlerini güvenli bir şekilde yapabilecekler. Asansör sayesinde yürüme engelli vatandaşlarımız da üstgeçidi kullanabilecekler. Süleymanpaşa ’ya İstanbul yönünden giren vatandaşlar, modern bir mimari olan bu üstgeçit ile karşılaşacaklar. Her bakımdan Süleymanpaşa ‘ya yakışan bir üstgeçit olacak. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.