Süleymanpaşa'da üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, silindir ile sıkıştırılmış beton (SSB) yol uygulamasının ardından başlattığı yol zemininde mukavemeti arttıran ve modern bir teknik olan kireç stabilizasyonu çalışmalarını Hürriyet ve Gündoğdu mahallelerine bağlı Merkez Caddesi, Soğancılar Caddesi ve 57.Alay Caddesinde sürdürüyor.

Başkan Kadir Albayrak da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son durum hakkında teknik personelden bilgi aldı. Yol yapım faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Albayrak, kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

İncelemeler esnasında Başkan Albayrak'a, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil eşlik etti.