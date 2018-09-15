Süleymanpaşa'da vatandaşlardan çevre temizliği

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, çevrede çocuklarıyla birlikte çöp topladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. 2012 yılından bu yana dünya çapında düzenlenen Let's Do It! (Haydi Yapalım!) projesi kapsamında tüm dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar sokaklardan çöp topladı.

"Çocuklarımıza çevre bilinci ve kültürü aşılamak istiyoruz"

Vatandaşlarla birlikte çöp toplayan Süleymanpaşa Belediye Başkanvekili Berkay Çakır, böyle önemli bir günde farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuklarımıza çevre bilinci ve kültürü aşılamak istiyoruz. Çevreyi temizlemenin en kolay yolu kirletmemektir. Gelecek nesillerimize daha temiz çevre bırakmak için bilinçli olmalıyız. Daha temiz bir Süleymanpaşa için çöplerimizi toplayalım" dedi.