Süleymanpaşalı sporcu Çanakkale Boğazı’ndan madalya ile döndü

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen organizasyona yüzlerce sporcu katılırken bin metre ve 3 bin metre olmak üzere 2 ayrı yarışta yüzücüler dereceye girmek için mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün 2 sporcu ile katıldığı yarışlarda 14 yaş grubunda Ömer Kazım Varol, 3 bin metre yarışında kürsüye doğru kulaç atarken mücadeleyi 3.’lükle tamamlayarak madalya almaya hak kazandı.

Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü temsil eden bir diğer sporcu Hamza Varol ise 3 bin metre yarışında 12 yaş grubunda dereceye girememesine rağmen azmi ve stili ile gelecek vadeden sporcular arasında yer aldı.

“Sizlerle ne kadar gurur duysam ne söylesem az”

Yarışlar sonrasında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü yüzme antrenörü Gökçe Kıran her iki sporcusu ile de gurur duyduğunu dile getirirken, “’Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ bu söz resmen benim aslan parçalarım Ömer ve Hamza için söylenmiş gibi. Sizlerle ne kadar gurur duysam ne söylesem az. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a ve Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner’e de teşekkürlerini ileten Kıran, gelecek yarışlarda Tekirdağ’a daha iyi dereceler getireceklerine inandığını dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da sosyal medya hesabı üzerinden yarışları değerlendirerek bir açıklama yaptı. Eşkinat, “2017 Çanakkale Boğazı Kabotaj Bayramı Açık Deniz 3 km Yüzme Yarışında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan 14 yaş grubunda dereceye giren ve 3.lük madalyasını kazanan Ömer Kazım Varol’u kutluyorum. Derece yapamayan fakat aynı suda yine 3 km yüzen 12 yaş grubunda mücadelesiyle dikkat çeken, gelecek vadeden Hamza Varol’u ve öğretmenleri Gökçe Kıran’ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.