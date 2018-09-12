Süleymanpaşa'nın Kazandere Mahallesi kanalizasyona kavuşuyor

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Kazandere Mahallesi'nin kanalizasyon sorunu çözülüyor.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Kazandere Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürü Kenan Ragıp Sağol, Kontrol Mühendisi Emre Bozkurt ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Alınan bilgilerde, mahalle genelinde toplam 5 bin 100 metre yapılması planlanan atık su hattının 4 bin 450 metresinin tamamlandığı, son 650 metresinin devam ettiği, şebeke hattı yapımı tamamlanan yerlerde parsel bağlantılarının da yapıldığı ifade edildi. Ayrıca mahallenin atık suyunu biriktirmek için proje kapsamında 1 adet 100 metreküplük fosseptik yapısı inşa edilecek.

Şebeke hattı imalatı sırasından bozulan üst yapıların onarılması için malzeme temin süreci devam ediyor. En yakın zamanda altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollar da onarılacaktır ve Kazandere Mahallesi sağlam ve sağlıklı bir şekilde çalışan altyapı sistemine sahip olmuş olacak.

Çalışmaları inceleyen Genel Müdür Başa, Mahalle Muhtarı Ayhan Ergen eşliğinde mahalle halkıyla kahvehanede sohbet etti. Mahalle Muhtarı Ergen, yapılan çalışmalardan mahalle halkının oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Ergen, "Yıllardır bu yatırımı bekliyorduk, TESKİ yaptı. Süleymanpaşa'nın en güzel köylerindeniz. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya teşekkür ederim" dedi.